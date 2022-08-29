شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقي بإطلالة صيفية فى الساحل الشمالى × 4 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، بصور من أحدث إطلالاتها وظهرت نيرمين بإطلالة صيفية رقيقة في الساحل الشمالى، وكتبت على الصور قائلة: "صباح الخير والسعادة علي الجميع يوم جديد"، وتغزل متابعيها فى الصور، وجاءت التعليقات: "جميلة الجميلات، فى جمال كده، قمر ما شاء الله".

نرمين الفقى من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1972، وتلقت دراستها في مدارس عروس البحر، وتخرجت من كلية فيكتوريا التي تعتبر واحدة من أعرق المدارس الإنجليزية في مصر، ثم أكملت مشوارها الأكاديمي في جامعة الإسكندرية ونالت شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة الإسكندرية، بعد تخرج نرمين من الجامعة تفرغت للعمل وبدأت مسيرتها الفنية في أوائل التسعينيات.

اكتشفها المخرج طلعت يوحنا وقدم لها فرصة المشاركة في تمثيل العديد من الإعلانات، وانتقلت بعد ذلك إلى مجال التمثيل، أواخر التسعينات حيث شاركت في أكثر من عمل بأدوار ثانوية إلا أنها لم تستغرق وقتاً طويلاً وانطلقت في عالم الشهرة والنجومية في عام 1997 والذي يعد نقطة تحول في مسيرتها الفنية، اذ شهد هذا العام مشاركتها في مسلسلات: "أبناء دهشان، والسيرة الهلالية الجزء الأول، وحياة الجوهري، وطريق السراب، والحصيدة، وبحار الغربة، والماضي يعود الآن" إضافة إلى فيلم "من القاهرة إلى الزقازيق"، وفوازير "النص الحلو".

أصبحت نرمين الفقى واحدة من نجمات الدراما في التسعينيات وأوائل الألفينات، وقدمت دور البطولة في العديد من الأعمال الناجحة أبرزها: "رد قلبي، وخلف الأبواب المغلقة، والبحار مندي، والأصدقاء، والليل وآخره، وللثروة حسابات أخرى، وعايش في الغيبوبة، والعنكبوت"، الليل وآخره" "جبل الحلال" "أبو العروسة"، كما شاركت سمير غانم في مسرحية "أنا ومراتي ومونيكا" التي عرضت عام 1998 ويعد أبرز أعمالها على خشبة المسرح.



نرمين الفقي



نرمين الفقي



نرمين الفقي