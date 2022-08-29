"يا ضيعان شبابك".. راغب علامة يُرثي جورج الراسي بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان راغب علامة، على توجيه رسالة رثاء للمطرب اللبناني الراحل جورج الراسي، الذي رحل عن عالمنا إثر حادث سير مروع.

وكتب راغب، كلمات حزينة في رثائه له، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "يا ضيعان شبابك يا جورج الراسي.. الله يصبر أهلك وأمك وحيّاتك وابنك وخيّك وعيلتك وحبايبك.. نفسك بالسماء".

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه في 27 أغسطس، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.