ماذا حدث بين محمد رمضان وأهالي بولاق خلال كواليس تصوير"عالزيرو"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

واصل النجم محمد رمضان، استكمال تصوير مشاهده بفيلمه السينمائي الجديد "عالزيرو" بمنطقة بولاق أبو العلا، ليتجمهر الجمهور حوله تعبيرا عن مدى حبهم له، ولالتقاط الصور التذكارية معه.

ونشر رمضان، فيديو مع الأهالي عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: "شكرا أهالي بولاق أبو العلا على تعاونكم وحسن استقبالكم لنا.. النهاردة أثناء تصوير فيلم (ع الزيرو) إنتاج جمال العدل وإخراج ماندو العدل.. قريباً بجميع دور العرض، ثقة في الله نجاح".

ويمثل هذا الفيلم عودة للنجم محمد رمضان لشاشة السينما منذ عام 2019 من خلال فيلم "الكنز 2" مع النجم محمد سعد والمخرج شريف عرفة.

وكان رمضان، قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا بالعلمين الجديدة، رفع خلالها لافتة كامل العدد، ليختتم به حفلات الصيف 2022.

وعلق رمضان، على الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "أكبر حفلة في العلمين الجديدة / الساحل الشمالي.. صيف 2022، أراكم الصيف القادم 2023 إن شاء الله".

الحفل تنظيم وإنتاج زينة بيلوتشي صاحبة شركة أوشو، وشارك في التنظيم محمود الشيخ الذي يرأس شو ميديا برودكشن.

وشارك بالحفل فاير وركس سامي يوسف، لايت سيستم حامد عرفة، صوت عماد نبيل، وتأمين فخامة، ومحمد بديوي مطور سيارات وتجهيزات سيارات الأكشن بشو ميديا، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبد الغني شوشة.