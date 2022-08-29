مايا دياب ومروان خوري في عزاء جورج الراسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حضرت الفنانة مايا دياب والفنان مروان خوري عزاء الفنان جورج الراسي، اليوم، في صالون كنيسة القديسيين سارجيوس وباخوس.

وظهرت الفنانة نادين الراسي وهي تبكي فور رؤيتها الفنان مروان خوري، وبجانبها الفنانة مايا دياب.

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح السبت 27 أغسطس، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.