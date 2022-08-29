شهيرة تتذكر خالد صالح بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكرت الفنانة شهيرة، الفنان خالد صالح، بكلمات مؤثرة، وعلقت على أدائه في فيلم "ابن القنصل"

ونشرت شهيرة صورة الراحل، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: " ما هذا العبقري ؟!! ما هذا الرجل الفلتة في الأداء والتقمص !! ما هذه الكاريزما المتسلطة علي مشاعر المشاهد وهو يشاهد الراحل الفنان الكبير خالد صالح في فيلم ابن القنصل الذي عرض بالأمس وإعادة تاني يوم في الصباح ولم أستطع مقاومة مشاهدته للمرة الثانية".

وأضافت: "ما هذا الفنان المبهر الذي رحل مبكرا صحيح الموهبة الحقيقية ليست عبثا بل منحه من الله رحمك الله يا أستاذ يا كبير برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء".

ورحل الفنانالكبير خالد صالح عن عالمنا بعد خضوعه لعملية جراحية بالقلب، في 25 سبتمبر عام 2014.

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد صالح السينمائية كان "الجزيرة 2" عام 2014، إلى جانب صديقيه أحمد السقا وخالد الصاوي والنجوم: هند صبري، نضال الشافعي، وأحمد مالك وغيرهم.