بصورة تجمعهما.. وائل جسار يواسي نادين الراسي في وفاة شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حضر المطرب اللبناني وائل جسار جنازة الفنان الراحل جورج الراسي اليوم، الذي توفي إثر حادث سير عقب عودته من إحياء حفل غنائي له في سوريا، السبت 27 أغسطس الجاري.

ونشر جسار صورة تجمعه بالفنانة نادين الراسي، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "البقاء لله، الله يرحمه ويصبركم على فراق العريس نفسه بالسما، شو ما نقول ما بيبرد نار خسارته".

ولقى الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح السبت 27 أغسطس، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.