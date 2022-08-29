"مشهد بيحرق القلب".. ستيفاني صليبا تعلق على جنازة جورج الراسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة ستيفاني صليبا عن حزنها الشديد لوفاة الفنان اللبناني جورج الراسي في حادث سير السبت الماضي، عقب عودته من إحياء حفل غنائي في سوريا.

ونشرت ستيفاني صليبا مقطع فيديو، من جنازة الراسي اليوم، عبر حسابها بموقع "تويتر": "مشهد بيحرق القلب ونهار حزين على كل لبنان، نادين الله يعطيكي الصبر والقوة أنتي وعيلتك على فراق جورج الراسي".

ولقى الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح السبت 27 أغسطس، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.