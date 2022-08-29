أصالة : ” ما في داعي للنق “

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 06:54 مساءً - وجهت الفنانة السورية ” أصالة ” رسالة إلى متابعيها توضح من خلالها اعتمادها طريقة طرح ألبومها الغنائي الجديد على فترات متفاوتة وليس بشكل كامل .
وطالبت أصالة محبيها وجمهورها بالاستمتاع بما تم طرحه من أغاني من الألبوم بلغت عشرة حتى الآن ووعدتهم بطرح باقي الأغاني في وقت لاحق .
فكتبت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر : ” أحبتي وأهلي الطّيبين المهتمّين بموهبتي وفيني .. الطريقة اللي عم ينزل فيها ألبومي منصفة جدّاً لكلّ عمل على حدا ” .
وتابعت : ” وأنا مبسوطة وطايرة أنّه أغلبهم حبيتوهم متل ما أنا حبيتهم بس ممكن تسمعوا وتنبسطوا بالعشر أغاني ” .
وأضافت الفنانة أصالة : ” وقريباً رح تسمعوا الباقي ورح أبقى سمعكم جديد لآخر يوم بهالدنيي .. ما في داعي للنق ” .
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