أصالة : ” ما في داعي للنق “

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 06:54 مساءً - وجهت الفنانة السورية ” أصالة ” رسالة إلى متابعيها توضح من خلالها اعتمادها طريقة طرح ألبومها الغنائي الجديد على فترات متفاوتة وليس بشكل كامل .

وطالبت أصالة محبيها وجمهورها بالاستمتاع بما تم طرحه من أغاني من الألبوم بلغت عشرة حتى الآن ووعدتهم بطرح باقي الأغاني في وقت لاحق .

فكتبت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر : ” أحبتي وأهلي الطّيبين المهتمّين بموهبتي وفيني .. الطريقة اللي عم ينزل فيها ألبومي منصفة جدّاً لكلّ عمل على حدا ” .

وتابعت : ” وأنا مبسوطة وطايرة أنّه أغلبهم حبيتوهم متل ما أنا حبيتهم بس ممكن تسمعوا وتنبسطوا بالعشر أغاني ” .

وأضافت الفنانة أصالة : ” وقريباً رح تسمعوا الباقي ورح أبقى سمعكم جديد لآخر يوم بهالدنيي .. ما في داعي للنق ” .