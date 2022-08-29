كتب امير فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 06:54 مساءً - نشرت الفنانة ” فيفي عبده ” مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام حرصت من خلاله على تقديم التعازي في وفاة الفنان اللبناني ” جورج الراسي ” الذي لقى مصرعه في حادث سير مروع فجر يوم السبت الماضي .
فقالت فيفي عبده : ” الحقيقة الواحد حزين من امبارح بليل عشان خاطر المطرب الشاب اللي ربنا افتكره ومعاه مديرة أعماله .. الله يرحمهم ” .
وتابعت : ” حقيقي صدمة بالنسبالنا وزعلانة جدا عشانه أوي بالذات كان بيحب إبنه .. ويارب أد حبكو ليه يديكو الصبر والبقاء لله للبنانيين والفنانين اللبنانين ” .
وأثارت إطلالة الفنانة فيفي عبده في الفيديو والتي ظهرت بدون مكياج تماما وبشكل لا يعتاد الجمهور على ظهورها به حالة من الجدل بين المتابعين .
فمنهم من انتقد خروجها بهذا الشكل وأنه لم يتعرف عليها .. والبعض الآخر أشاد بذلك لتقديرها لسبب قيامها بهذا المقطع وحالة الوفاة واحتراما لذلك وللفقيد .
وتوفي الفنان جورج الراسي وأيضا منسقة أعماله ” زينة المرعبي ” التي كانت برفقته في سيارته إثر اصطدام السيارة بحاجز خرساني في منتصف الطريق عند الحدود السورية اللبنانية أثناء عودته إلى لبنان عقب إحياؤه لحفل في سوريا .
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده بإطلالة صادمة بدون ماكياج تماما في أحدث ظهور لها .. والجمهور : ” مين دي ؟ “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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