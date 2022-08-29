كتب امير فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 05:47 مساءً - وصل منذ قليل جثمان الفنان ” جورج الراسي ” إلى كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس بمسقط رأسه في مدينة جبيل اللبنانية لأداء صلاة الجنازة عليه ثم تشييع جثمانه .
وشهدت مراسم الجنازة وصول فرقة موسيقية ظهرت في مقاطع فيديو تم تداولها وهي تحمل النعش الأبيض الذي يضم الفقيد ويزفونه بالطبول قبل دفنه مع تقديم أغاني الفنان الراحل بعزفها .
وحرص عدد من نجوم الفن على حضور جنازة جورج الراسي وتقديم واجب العزاء لشقيقته الفنانة ” نادين الراسي ” جاء من بينهم : راغب علامة ووائل جسار وورد الخال .
ودخلت الفنانة نادين الراسي في حالة انهيار شديدة وهي تصرخ وتبكي أثناء تلقيها العزاء واستماعها لأغنية شقيقها الراحل (قلبي مات) وسط محاولات الحاضرين لتهدئتها .
كما ظهرت والدة جورج الراسي وهي تحمل تيشيرت بيضاء تخص نجلها الراحل ويقال إنه توفي وهو يرتديها وقت وقوع الحادث .
كانت هذه تفاصيل خبر بفرقة موسيقية تزفه بالطبول .. تشييع جثمان جورج الراسي وسط حضور نجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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