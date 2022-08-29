بفرقة موسيقية تزفه بالطبول .. تشييع جثمان جورج الراسي وسط حضور نجوم الفن

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 05:47 مساءً - وصل منذ قليل جثمان الفنان ” جورج الراسي ” إلى كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس بمسقط رأسه في مدينة جبيل اللبنانية لأداء صلاة الجنازة عليه ثم تشييع جثمانه .

وشهدت مراسم الجنازة وصول فرقة موسيقية ظهرت في مقاطع فيديو تم تداولها وهي تحمل النعش الأبيض الذي يضم الفقيد ويزفونه بالطبول قبل دفنه مع تقديم أغاني الفنان الراحل بعزفها .

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور جنازة جورج الراسي وتقديم واجب العزاء لشقيقته الفنانة ” نادين الراسي ” جاء من بينهم : راغب علامة ووائل جسار وورد الخال .

ودخلت الفنانة نادين الراسي في حالة انهيار شديدة وهي تصرخ وتبكي أثناء تلقيها العزاء واستماعها لأغنية شقيقها الراحل (قلبي مات) وسط محاولات الحاضرين لتهدئتها .

كما ظهرت والدة جورج الراسي وهي تحمل تيشيرت بيضاء تخص نجلها الراحل ويقال إنه توفي وهو يرتديها وقت وقوع الحادث .