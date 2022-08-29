كتب امير فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 05:47 مساءً - كشفت المطربة ” شيرين عبدون ” في مقطع فيديو لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام عن تعرضها للتحرش من جانب سائق توك توك أثناء توجهها إلى عملها .
وظهرت شيرين عبدون في مقطع الفيديو وهي في حالة انهيار وتبكي من جراء ما حدث معه وتسبب في إيذائها واصفة ما تعرضت له بأنه أسوأ موقف واجهته في حياتها .
وأشارت المطربة المصرية إلى أنها حاولت اللحاق بالتوك توك وتمكنت من كسر زجاج المركبة وسط سلبية المتواجدين في المنطقة الذين لم يساعدوها .
وكتبت شيرين عبدون في منشور لها عن الواقعة : ” هو معملش حاجة سهلة، ده مسكني وكان بيشدني .. ملحقتش أشوفه ولا حتى أمسكه والناس واقفة تتفرج ويقولولي ما هو مسرقكيش وانتي كويسة ” .
وتابعت : ” لا يتجاب عشان لو فضل كده ومتحاسبش هيعمل كده في كذا واحدة تانية .. حسبي الله ونعم الوكيل وأنا مش هرتاح عير لما اجيبه ” .
وأضافت : ” اللي حصل ده كان في منطقة جسر السويس، لو حد هيقدر يساعدني نوصله يبقى كتر خيره وكل حاجة هتبقى بالقانون ويبقى عبرة لغيره ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” مش هرتاح غير لما اجيبه ” .. مطربة مصرية تكشف تعرضها للتحرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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