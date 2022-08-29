” مش هرتاح غير لما اجيبه ” .. مطربة مصرية تكشف تعرضها للتحرش

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 05:47 مساءً - كشفت المطربة ” شيرين عبدون ” في مقطع فيديو لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام عن تعرضها للتحرش من جانب سائق توك توك أثناء توجهها إلى عملها .

وظهرت شيرين عبدون في مقطع الفيديو وهي في حالة انهيار وتبكي من جراء ما حدث معه وتسبب في إيذائها واصفة ما تعرضت له بأنه أسوأ موقف واجهته في حياتها .

وأشارت المطربة المصرية إلى أنها حاولت اللحاق بالتوك توك وتمكنت من كسر زجاج المركبة وسط سلبية المتواجدين في المنطقة الذين لم يساعدوها .

وكتبت شيرين عبدون في منشور لها عن الواقعة : ” هو معملش حاجة سهلة، ده مسكني وكان بيشدني .. ملحقتش أشوفه ولا حتى أمسكه والناس واقفة تتفرج ويقولولي ما هو مسرقكيش وانتي كويسة ” .

وتابعت : ” لا يتجاب عشان لو فضل كده ومتحاسبش هيعمل كده في كذا واحدة تانية .. حسبي الله ونعم الوكيل وأنا مش هرتاح عير لما اجيبه ” .

وأضافت : ” اللي حصل ده كان في منطقة جسر السويس، لو حد هيقدر يساعدني نوصله يبقى كتر خيره وكل حاجة هتبقى بالقانون ويبقى عبرة لغيره ” .