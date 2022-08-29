علامات الشيخوخة تظهر بوضوح على وجه “نيللي كريم” بأحدث صورة لها بدون مكياج… كم تتوقع عمرها الحقيقي؟

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 05:47 مساءً - غدت الفنانة المصرية نيللي كريم حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور لها مع زوجها لاعب الاسكواش بمكان عام.

فقد انقسمت تعليقات روّاد السوشيال ميديا ما بين راض عن شكل الفنانة في هذا الظهور المفاجئ وبين من رآها غير مناسبة.

صورة حديث مواقع التواصل

أتى ذلك بعد أن أطلّت نيللي بفستان طويل ملون وحذاء رياضي، دون أية مساحيق تجميل، واضعة نظارة طبية شفافة، مما ظهر ملامح وجهها، فانهالت التعليقات وسط تساؤلات عن عمرها الحقيقي.





ولاحظ البعض أن تغييرًا طرأ على ملامح نجمتهم، معتبرين أن علامات التقدم بالسن باتت واضحة عليها، في حين احترم آخرون إطلالتها هذه مشيدين بقوة شخصية الممثلة – التي لم تعلق على الأمر أبدا- وجرأتها على الظهور دون مساحيق تجميل .

وبين صدّ ورد، تصدرت كريم محرك البحث خلال الساعات الماضية وغدت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤولات عن سنّها؟

كيف تطور جمال نيللي كريم عبر السنين؟

منذ أن اشتهرت نيللي كريم حتّى اليوم، نلاحظ أن ملامحها لم تتبدّل بشكل كبير على مرّ 20 سنة، بل شهدت على تغيّرات طبيعية ناتجة عن التقدّم في السنّ، إذ باتت ملامحها الآن ناضجة أكثر مقارنةً مع أولى سنواتها في التمثيل. أمّا التغيّرات الجمالية المتعلّقة بنيللي كريم خلال سنوات الشهرة، فكانت تقتصر على تبدّلات صغيرة مثل تغيّر لون شعرها من البنّي الفاتح إلى الداكن مثلاً.

كانت نيللي كريم تعتمد في المناسبات الكبيرة مكياج يرتكز على الكحل الأسود داخل العين، إلّا أنّه وفي عامَي 2021 و2022 تخلّت هذه الطريقة لوضع الميك أب لتركّز على العيون السموكي. كذلك، ومن بين التغيّرات البسيطة التي رصدناها في ملامح نيللي كريم عبر السنين هو أن حواجبها باتت أعرض بقليل في سنة 2015 وذلك مقارنةً مع السنوات السابقة.

نيللي كريم: أصبت بورم في وجهي واستأصلوا جزءًا من أذني

كشفت الفنانة نيللي كريم عن تفاصيل خضوعها لعملية جراحية في أميركا بسبب إصابتها بورم حميد في الوجه كاد يتسبب لها في شلل.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش ببرنامج ” ABTALKS“: “اكتشفت أن عندي ورم حميد في وجهي وقررت أعمل عملية والدكاترة حذروني إني ممكن أصاب بشلل في وجهي ومعرفش أحركه تماما، وعملت العملية في أميركا ونجحت ولكن الدكتور شال جزء من أذني لإخفاء الجرح لأني كنت هتشوه”.

كما أشارت الفنانة المصرية إلى مرورها بأوقات صعبة في حياتها قائلة: “مريت بلحظات صعبة كتير في حياتي، ولكن أصعب لحظة لما بشوف شخص عزيز عليا بيتألم، ودا حصل لما والدتي تعرضت لجلطة في المخ ومعرفتش اتصرف لأني بتوتر في المواقف الصعبة”، مبينة أنها تخاف المرض لأنها لا تريد أن تكون عبئا على أي شخص، مشيرة إلى دخولها المستشفى مرتين أثناء تصويري لعمل فني ولم تخبر أحداً.

كذلك، تطرقت نيللي كريم في حديثها عن طفولتها قائلة: “طفولتي كانت صعبة لكن عظيمة، بسبب دراستي لفن الباليه الذي أحببته بشغف كبير منذ الطفولة واعتدت السفر يوميا من القاهرة إلى الإسكندرية، وكان الأمر صعبا، ولكنه ممتع، وبعدها قررت الالتحاق بأكاديمية الفنون إلى جانب البالية”.

صعيدي لأول مرة

يُشار إلى أن نيللي كريم (48 عامًا)، تستعد هذه الأيام لعمل درامي جديد، سيعرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2023.

كما أعلنت نيللي كريم أنها ستدخل الموسم الرمضاني بمسلسل صعيدي للمرة الأولى في تاريخها الفني.

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