شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تتألق بفستان أزرق أنيق فى after party mtv.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفتت النجمة العالمية تايلور سويفت، الأنظار فى حفل 2022 MTV VMAs، عندما وصلت إلى السجادة الحمراء بفستان فضى مبهر، كما بدت تايلور سويفت، البالغة من العمر 32 عامًا، بمظهرًا مذهلاً بنفس القدر فى وقت لاحق من الليل حيث ارتدت بدلة ستان Moschino فى نيوآرك، بولاية نيو جيرسى، وذلك خلال after party.

جاء ظهور تايلور سويفت الثانى بعد ساعات فقط من فوزها بجائزة أفضل فيديو لهذا العام وأفضل فيديو طويل وأفضل إخراج.



تايلور سويت في ثوب أزرق أنيق

وعلى جانب آخر فاجأت النجمة تايلور سويفت المعجبين ليلة أمس الأحد، بالإعلان عن ألبومها الجديد "Midnights" المقرر إصداره فى 21 أكتوبر القادم، جاء الكشف عن الألبوم خلال خطابها فى حفل جوائز MTV Video Music Awards، حيث تسلمت جائزة لفيديو العام، لكن تايلور كشفت تفاصيل أكثر عن الألبوم القادم عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث شاركت الجمهور صورة للألبوم، حسبما نشر موقع "variety".

وقالت تايلور سويفت، فى تعليقها على صور الألبوم، "Midnights.. قصص 13 ليلة بلا نوم متناثرة طوال حياتى، ستصدر فى 21 أكتوبر.. قابلونى فى منتصف الليل".



تايلور سويفت تتألق بعد حفل mtv

وكتبت تايلور بعض الكلمات من إحدى أغانى الألبوم الجديد، فى تغريدة لها على موقع "إنستجرام"، والتى تقول:

We lie awake in love and in fear, in turmoil and in tears

We stare at walls and drink until they speak back

We twist in our self-made cages and pray that we aren’t – right this minute – about to make some fateful life-altering mistake

This is a collection of music written in the middle of the night, a journey through terrors and sweet dreams

The floors we pace and the demons we face

For all of us who have tossed and turned and decided to keep the lanterns lit and go searching – hoping that just.. maybe, when the clock strikes twelve ... we’ll meet ourselves



تايلور سويفت تحتفل بعد فوزها

وظهرت النجمة تايلور سويفت، بإطلالة براقة، حيث ارتدت فستانا مرصعا بالجواهر فى حفل توزيع جائزة MTV Video Music Awards الذى أقيم بمركز برودنشيال فى نيوجيرسى.

