شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق: أنفقت ما أملك على ولادى ومش عاوز أمرض وحد يساعدنى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكبير رشوان توفيق إنه أنفق كل ما يملك على أبنائه وأسرته ولم يبخل عليهم بشيء طوال حياته.

وكشف الفنان الكبير خلال حواره مع تلفزيون الخليج 365 عن أمنياته مؤكدًا أنه يدعو الله دائمًا بالستر فى الكبر وألا يحتاج لأحد وألا يمرض ويحتاج مساعدة، وأن يجتمع هو وذريته فى الدنيا والأخرة ولا يكون أحد من ذريته فاسق أو عاصى.



وتحدث رشوان توفيق عن تفاصيل وتطورات أزمته مع ابنته آية التى شغلت الرأى العام ووصلت للقضاء، قائلاً: "بنتى آية طيبة جدًا وبسيطة وأعرف أن ما يحدث ليس لها يد فيها، والإنسان منا بيعمل المستحيل علشان ولاده يحبوا بعض لكن كان دايمًا يجيلى خاطر أن حد هيدخل يفرق بين أولادى، رغم إن عمر ما حد فيهم قال أخويا أو أختى أخدت أكتر منى وعمرى ما فرقت بينهم فى المعاملة وأنفقت كل ما أملكه عليهم لدرجة أننى لا أملك سوى تليفونى المحمول".

وتابع: "كنت كل يوم أقوم الصبح اتصل بابنتى أية وأطمئن عليها ربنا يحفظها لأولادها وبيتها لأن هما حياتى وثروتى فى الحياة"، مضيفًا: قبل هذه الأزمة كنت أتواصل معها دائما ومنذ هذه الأزمة لا نتحدث ولا نتواصل، وهذه الأزمة أكبر أزمات حياتى، ولم أكن أتوقعها" وأكد الفنان الكبير أنه طوال حياته وحتى فى شبابه يدعو الله بالستر فى الكبر وألا يحتاج لمخلوق.

وأهدى الخليج 365 درع تكريم ومحبة للفنان القدير رشوان توفيق تقديراً لمسيرته الفنية والإنسانية ومكانته الكبيرة فى قلوب الملايين فى شتى أنحاء العالم العربى.