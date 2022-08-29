شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "خطة مازنجر" يحصد 600 ألف جنيه إيرادات في شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم خطة مازنجر ليلة أمس السبت 87,888 ألف جنيه، لتصل إيرادات الفيلم 600 ألف جنيه في 5 أيام، وهو من بطولة الفنانين ياسمين رئيس وحمدى المرغنى ومحمود حافظ وبيومى فؤاد، وإخراج رامى رزق الله، وتوزيع سينرجى فيلمز، ويعرض بجانب خطة مازينجر 5 أفلام أخرى، وهم كيرة والجن، وبحبك، وعمهم، والدعوة عامة، وتسليم أهالى.

قصة الفيلم تدور في اطار كوميدى اجتماعي وتعتمد أحداثه على حالة النوستاليجا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة مازنجر التي يعرفها الجميع، حيث يتم تناول القصة بشكل كوميدى ساسبنس، حيث خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويكون الخروج من هذا المأذق فيقعوا في ورطة أكبر.

فيلم "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس في بطولة فيلم "خطة مازنجر" حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع شركة سينرجى فيلمز .

ويعرض حالياً في السينمات أفلام "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وإخراج مروان حامد، و"تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوى، و"بحبك" بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد وحمدى الميرغنى، و"عمهم" بطولة محمد إمام، و"الدعوة عامة" بطولة محمد عبد الرحمن توتا وأحمد الفيشاوى وأسماء أبو اليزيد.