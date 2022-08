شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار أسطورة البوب مايكل جاكسون المتفرد فى عالم الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين 29 أغسطس، ذكرى ميلاد أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، الذى شكل طفرة كبيرة فى موسيقى البوب وأصبح رائدها، حيث ولد عام 1958، في ولاية أنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية من أسرة ذات أصول أفريقية وهو الإبن الثامن من أصل عشرة أبناء، كان مايكل جاكسون محب للغناء منذ الصغر و ما ساعده في تنمية مهاراته هو انضمامه لفرقة العائلة والتي كانت تحمل اسم "Jacksons" ليصبح بعد ذلك المغني الرئيسي لها.





مايكل جاكسون بداية مايكل جاكسون

بدأ مايكل جاكسون مسيرته الغنائية المتفردة مع ألبوم "Got to be there" عام 1972و بدأ انطلاقته في السينما حينما ظهر في فيلم "The Wiz" عام 1978 ،و عام 1979 أصدر مايكل جاكسون ألبوم "Off The Wall" بالتعاون مع كوينزي جونز و الذي حقق نجاحا كبيرا و احتلت أربع اغاني منه قائمة أفضل عشرة أغاني في الولايات المتحدة الأمريكية، و فاقت مبيعاته 20 مليون نسخة حول العالم.

مع قدوم عام 1982 أصدر جاكسون ألبوم "Thriller" و تبعه في عام 1983 صدور فيلمه الخاص الذي يتحدث حول ذاته بعنوان "Making Of Michael Jackson Thriller" و حقق كلا من الألبوم و الفيلم نجاحا كبيرا اضافه جاكسون لنجاحاته التي لم تتوقف عن إبهار الناس و الإعجاب بها.

ولا يجب أن يتم نسيان فيلم "Moonwalker" الذي تم إصداره عام 1988 و تحدث الفيلم عن كيف كان هناك تأثير قوي من المعجبين على مايكل جاكسون و أصبح هذا الفيلم فيما بعد كتابا ليبيع 200 الف نسخة و كان من أفضل المبيعات حسب نيويورك تايمز، و الجدير بالذكر أن اسم الفيلم مأخوذ من أغنيته و رقصته الشهيرة لأغنية "MoonWalk" والتي جذبت أعين الكثير من الراقصين لكيفية أدائها.

حصد مايكل جاكسون طوال حياته العديد و العديد من الجوائز فحصل على 13 جايزة من الجرامي عن ألبوماته،و جائزة الموسيقى الأمريكية للفنان العالمي ، جائزة بريت لأفضل مغني في العالم و العديد من الجوائز الأخرى،لتتوقف جميع إنجازاته عند وفاته عام 2009 في 25 من يونيو.