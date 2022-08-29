شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات صحية لفنانين فى أقل من شهر.. أبرزهم عبد الله مشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عدد من الفنانين والإعلاميين لأزمات صحية خلال الأيام الماضية، ففي أقل من شهر، تعرض فنانين لأزمات صحية، منهم من دخل المستشفى، وآخرون استكملوا علاجهم في المنزل، ونعرض في التقرير التالي أبرز هؤلاء.

المخرج علي عبد الخالق

تعرض مؤخرا لأزمة صحية، بعد أن شعر بألم شديد فى يديه وكتفه وتابع مع طبيب عظام، قبل أن يجرى تحاليل طبية أثبتت إصابته بمرض السرطان.

وقال المخرج على عبد الخالق فى تصريح لـ"الخليج 365": "الألم بدأ منذ 20 يوما، واكتشفت إصابتى بمرض سرطان فى يدى وكتفى، وأشعر بألم شديد جدا، لا أستطيع النوم منه".





مديحة حمدى

أصيبت بفيروس كورونا للمرة الثانية، حيثث كانت إصابتها بفيروس كورونا هي السبب وراء عدم قدرتها علي المشاركة في تشييع جثمان الراحلة رجاء حسين، مؤكده أنها أصيبت بالفيروس وهي في اليوم السادس من الحصول علي بروتوكول العلاج ويجب ألا تخرج من منزلها إلا بعد 10 أيام علي الأقل حسبما أخبرها الأطباء.

وأضافت مديحة حمدي أنها تشعر بتكسير في العظام وفقدان للشهية، موضحه أنها حاليا تأكل الأكل مسلوق فقط، موضحه أنها راضية بقضاء الله وتعتبر المحنة تكفير ذنوب ورفع لدرجاتها لدي الله عز وجل.

صلاح رمزى

وتعرض صلاح رمزى شقيق الفنان شريف رمزى لأزمة صحية منذ فترة أدخلته فى غيبوبة، وكشف الفنان شريف رمزى عن آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه بعد دخوله أحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال شريف رمزى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، "حالة شقيقى صلاح رمزى صعبة جدا وما زال في الغيبوبة منذ أكثر من 15 يوما ولم يفيق منها وهو بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعى، وأرجو الدعاء له".

وكان الفنان شريف رمزى، كشف عن تعرض شقيقه لأزمة صحية، وقال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، شقيقى صلاح متواجد فى المستشفى منذ أيام لكن تطورات حالته الصحية النهارة غير جيدة، وحالته الصحية حرجة جدا وذلك نتيجة التهاب فى أنسجة المخ أدخلته فى غيبوبة والوضع لا يسمح بإجراء أى عملية جراحية فى الوقت الحالى، وأرجو من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل.

الإعلامية ميار الببلاوى

"مش قادرة أرفع راسى ووشى منمل أعمل إيه" بهذه الكلمات أعلنت مؤخرا الفنانة والإعلامية ميار الببلاوى مؤخرا عن تعرضها لأزمة قلبية، وكتبت ميار الببلاوى على حسابها بموقع فيس بوك: "يا رب استر، جاية أقوم من السرير حسيت بأزمة قلبية كلى ساقعة وبترعش، أخدت الدوا ارتحت شوية بس مش قادرة أرفع راسى ووشى منمل أعمل إيه أكلم دكتورى ولا الموضوع بسيط ممكن إرهاق ورايا مشاوير مهمة النهاردة، يا رب قوينى واللى هيقعدوا يقولوا بتكتبى ليه أنا حاسة أقسم بالله إنى بموت وممعييش حد أكلم مين".

وليست هذه المرة الأولى التى تعلن فيها ميار عن أزماتها سواء صحية أو نفسية ففى الشهر الماضى أصيبت فى قدمها وأكدت وقتها عدم قدرتها على الحركة وكتبت: "رجلى وأنا خارجة من القناة اتلوت وشكلها اتكسرت، ورمت وازرقت والألم لا يحتمل".

وفاء صادق

وكانت قد نشرت مؤخرًا الفنانة وفاء صادق على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة وكشفت فيها عن مرورها بأزمة صحية وعلقت عليها قائلة : "وحشتونى قوي.. أنا أسفة بقالي فترة مش معاكم، شوية ظروف صحية سيئة.. دعواتكم ليكم وحشة بجد.





عبدالله مشرف

تعرض الفنان عبد الله مشرف لأزمة صحية، منذ أيام دخل على إثرها أحد المستشفيات بعد إصابته بجلطة فى ذراعه اليسرى ويتواجد حاليا داخل العناية المركزة.