شكرا لقرائتكم خبر عن إغماء والدة وشقيقة جورج الراسي خلال تشييع جثمانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت والدة جورج الراسي و شقيقته نادين في حالة بكاء شديدة، تسببت في تعرضهما للإغماء خلال قداس صلاة الجنازة على جثمان الراحل في كنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل في لبنان، ثم تم إسعافهما وأفاقتهما لاستكمال صلاة الجنازة.

وكان توافد النجوم على كنيسة القديسين لانتظار جثمان جورج الراسى قبل أداء قداس الجنازة عليه، وكان في استقبالهم شقيقته نادين الراسى وبكيت بشدة عند مشاهدة النجم وائل جسار والنجمة ورد الخال، كما أرسل النجم وائل كفورى إكليلاً من الورود لعائلة جورج.

ولقى المغنّى اللبنانى جورج الراسى مصرعه عن عمر 39 عامًا فى حادث سير مروع، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطى بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورًا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته.

واضطرت عناصر الدفاع المدنى لاستخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين واستغرقت العملية 40 دقيقة بحسب وسائل إعلام لبنانية.

جورج الراسى مغنى لبنانى من مواليد 1982 وشقيق الفنانة نادين الراسى، بدأ الغناء بعمر 16 عاما، وصوّر أول فيديو كليب لأغنية "سهر الليل" منتصف التسعينيات.