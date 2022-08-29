شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده بدون مكياج تنعى جورج الراسى وزينة المرعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة فيفي عبده، بدون مكياج على صفحتها بموقع إنستجرام، وحرصت فيفي عبده على تعزية الشعب اللبناني وأهل ومحبي وجمهور الفنان جورج الراسى ورفيقته زينة المرعبي والتي رحلت هي أيضا في حادث السيارة الذي تعرض لها جورج الراسي بعد عودته من حفل في سوريا.

وتشيع أسرة الفنان اللبناني جورج الراسي، جنازته بعد ظهر اليوم الإثنين في تمام الساعة الثالثة بكنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل، وتتلقت أسرة الفنان جورج الراسي العزاء أمس الأحد من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السابعة مساء، والعزاء الثانى سيكون اليوم الإثنين من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف.

وفى حادث سير مروع لقى المغنّى اللبنانى جورج الراسى مصرعه عن عمر 39 عامًا، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطى بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته.

واضطرت عناصر الدفاع المدنى لاستخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين واستغرقت العملية 40 دقيقة بحسب وسائل إعلام لبنانية .

جورج الراسى مغنى لبنانى من مواليد 1982 وشقيق الفنانة نادين الراسى بدأ الغناء بعمر 16 عاما وصوّر أول فيديو كليب لأغنية "سهر الليل" منتصف التسعينيات.