شكرا لقرائتكم خبر عن "كل لحظة وأنت بخير".. راغب علامة يغنى آخر ألحان الراحل إحسان المنذر ويهديها لروحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى الفنان الكبير راغب علامة، آخر أغانيه "كل لحظة وأنت بخير"، لروح الملحن الراحل، إحسان المنذر، والأغنية هى آخر ما لحن الفنان الراحل قبل وفاته، وقال علامة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "إحسان المنذر رفيق البدايات وتوأم النجاح، أهدى روحك الطّاهرة آخر إبداعاتك ليبقى ذكرك مؤبّدًا وأعمالك تتناقلها الأجيال واسمك يخفق بشموخ فى رايات الفنّ".



تدوينه راغب علامة

وطرح الفنان راغب علامة، آخر أغانيه "كل لحظة وأنت بخير" على قناته الرسمية على يوتيوب، منذ يومين، وهى من ألحان الراحل إحسان المنذر، وقدمها إهداءً لروحه، وقال: "أغنية عاطفيّة تجمع كلّ معانى الحب والوفاء بين الحبيبين، من آخر ألحان الموسيقار الراحل الفنّان الكبير إحسان المنذر لم أعلم بها إلا مُؤخّرًا بعد وفاته بسبب ظروف سفرى وانشغالى ومرضه فى الفترة الأخيرة، أخبرنى كاتب الأغنية الشاعر طونى أبى كرم، أن الراحل بعد أن قام بتلحينها كان يتمنّى أن أغنّيها لأننى برأيه الوحيد الذى يستطيع أن يوصل اللحن إلى بعيد وينقل الإحساس كما يريده إحسان المنذر، سأقوم بغناء هذه الأغنية فى ذكرى تكريمه عندما نجتمع معًا تخليدًا لذكراه وأقدّمها إهداءً لروحه الطيّبة وفنّه الجميل الذى لا يموت، ويبقى الأثر الطيّب حيّا وخالدا فى القلوب".

وكلمات الأغنية هى:

كل لحظة وأنت بخير

حبيبى يا عمرى وحياتى

رح تنتهى سنة حبيتك فيا

حبيبى يا عمرى حياتى رح تبتدى سنة حبك فيها أكتر

حبيبى.. عشقى الك كل لحظة بتساوى سنة

حبيبى.. وجودى معك عندى بيساوى الدنى

ضلك بقربى لا تبتعد عنى

قلبى عا بعدك ينسحب منى

بعشق أنا ضمك

بعشق أنا شمك

بعشق أنا حِبك

حُبك بيجننى

حبيبى حبيبى حبيبى

كل لحظة وأنت بخير