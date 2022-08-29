شكرا لقرائتكم خبر عن "The Invitation" يتصدر شباك التذاكر بمبلغ ضئيل.. تعرف على سبب ضعف الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طُرحت ثلاثة أفلام جديدة فى دور العرض الأمريكية، لكن لم تذهب أعداد كبيرة من الجمهور لمشاهدتها، بهذه الطريقة نجح فيلم الإثارة المخيف "The Invitation" من إنتاج شركة Sony فى تصدر قوائم شباك التذاكر بمبلغ ضئيل قدره 7 ملايين دولار من خلال 3114 دار سينما فى أمريكا الشمالية.

وحسب ما نشره موقع variety، ليس الوباء هو الذى يمنع معظم الجماهير من الذهاب إلى السينمات، لكنه نقص الخيارات الجذابة بشكل عام، حيث حقق إجمالى شباك التذاكر الأمريكى 52.7 مليون دولار فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لـ Comscore - وهى أسوأ نتيجة إجمالية منذ شهور.



The Invitation

ومن المتوقع أن تستمر الأوقات العصيبة حتى أواخر سبتمبر على الأقل أو أوائل أكتوبر، عندما يعرض فيلم "Don’t Worry Darling" يوم 23 سبتمبر، وفيلم "Halloween Ends" يوم 14 أكتوبر، وفيلم "Black Adam" يوم 21 أكتوبر.

ويدور الفيلم حيث تتلقى امرأة شابة تدعى (إيفى) دعوة لحضور زفاف أحد أقاربها بمنزل فخم، وبعد ذهابها إلى هناك تكتشف حقيقة دموية مفزعة حول تاريخ عائلتها، كما تكتشف وجود مؤامرة ضدها.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ جيسيكا إم. تومبسون، وﺗﺄﻟﻴﻒ جيسيكا إم. تومبسون، وبلير بتلر، والعمل السينمائى من بطولة ناتلى إيمانويل، وتوماس دورتى، وستيفانى كورنيليسن، وهيو سكينر، وشون بيرتوى، وآلانا بودين.