شكرا لقرائتكم خبر عن والدة جورج الراسي تتشبث بنعشه.. وتحمل التيشيرت الأبيض الذى توفى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشبثت والدة المطرب الراحل جورج الراسي، بنعش نجلها قبل بدء صلاة الجنازة عليه في كنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل في لبنان، كما حملت في يدها التيشيرت الأبيض الذى توفى به جورج في الحادث.

وتوافد النجوم على كنيسة القديسين لانتظار جثمان جورج الراسي قبل أداء قداس الجنازة عليه، وكان في استقبالهم شقيقته نادين الراسى وبكيت بشدة عند مشاهدة النجم وائل جسار والنجمة ورد الخال، والنجم راغب علامة وآخرين، كما أرسل النجم وائل كفورى إكليلاً من الورود لعائلة جورج.

ولقى المغنّى جورج الراسى مصرعه عن عمر 39 عامًا فى حادث سير مروع، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطى بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورًا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته.

واضطرت عناصر الدفاع المدنى لاستخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين واستغرقت العملية 40 دقيقة بحسب وسائل إعلام لبنانية.

جورج الراسى مغنى لبنانى من مواليد 1982 وشقيق الفنانة نادين الراسى، بدأ الغناء بعمر 16 عاما، وصوّر أول فيديو كليب لأغنية "سهر الليل" منتصف التسعينيات.



