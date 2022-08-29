شكرا لقرائتكم خبر عن نجل جورج الراسى: بابا اشتقتلك قد الكون وها تفضل في قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تربط الفنان الشاب جورج الراسي، علاقة حب وطيدة بينه وبين فلذة كبده ابنه "جو"، حيث كان دائمًا يتحدث عنه في مقابلاته التلفزيونية وأن نجله جو سبب في تغيير حياته.

وفى فيديو قديم ظهر نجل جورج الراسى "جو"، وهو يتحدث لوالده في الهاتف ويعبر عن اشتياقه له قائلاً: "بابا اشتقتلك قد الكون أنت بقلبى وهاتفضل في قلبى، أنا قلبي بموت فيك"، ليرد عليه جورج: "بعيد الشر عنك حبيبى".

ولقى المغنّى اللبنانى جورج الراسى مصرعه عن عمر 39 عامًا فى حادث سير مروع، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطى بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورًا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته.

واضطرت عناصر الدفاع المدنى لاستخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين واستغرقت العملية 40 دقيقة بحسب وسائل إعلام لبنانية.

جورج الراسى مغنى لبنانى من مواليد 1982 وشقيق الفنانة نادين الراسى، بدأ الغناء بعمر 16 عاما، وصوّر أول فيديو كليب لأغنية "سهر الليل" منتصف التسعينيات.