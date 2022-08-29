شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يطرح أغنية "ودونى البحر" من ألبومه الجديد (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب الشعبى طارق الشيخ، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ودونى البحر" على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى ومحطات الراديو، والأغنية ضمن أغنيات ألبوم "الشيخ" الجديد المقرر طرحه أغنية خلال الفترة المقبلة، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقي أشرف البرنس.

أغنية "ودونى البحر" بدأها طارق بغناء موال شعبي درامى حزين، يعبر به عن حالة شخص تعرض للغدر فى الحب، وقام بترجمة فنية صادقة لما يشعر به من ألم وجرح فى الغرام، وتقول كلمات الأغنية:

يا مسا التماسي على ناسي ناسي ناسي ناسي ناسي اعز ناسي

اللي خلو بيا وبيتوا النية على جرح واذية وفرطوا فيا

ودوني البحر البحر ورجعوني عطشان وفاضي كاسي

وياما حذروني اه من الويل والمأسي

توب الغرام يا قلبي مجاش على مقاسي مجاش على مقاسي

ودوني البحر البحر ورجعوني عطشان وفاضي كاسي

وياما حذروني اه من الويل والمأسي

توب الغرام يا قلبي مجاش على مقاسي مجاش على مقاسي

واللي عشمونا ليه يغفلونا

مش حرام عليهم ليه تنام عينيهم واحنا سهرونا ع نار ويقلبونا

واللي عشمونا ليه يغفلونا

مش حرام عليهم ليه تنام عينيهم واحنا سهرونا ع نار ويقلبونا

في مشاعرنا قلبونا وعرفوا يجيبونا

وروني الجنة الجنة ووصلوني يا ناس فوق السحاب

وفي لحظة نزلوني اه للنار و العذاب

وأكد المطرب طارق الشيخ، فى تصريحات سابقة، أنه كان من المقرر طرح ألبومه الجديد خلال شهر ديسمبر الماضي، ولكن بعض الأمور المتعلقة بشركة الإنتاج تسببت فى تأجيله، قائلاً: "عمرى ما اتصلت بشركة إنتاج وسألتها على ميعاد طرحه وأتمنى خروجه إلى النور خلال الأيام المقبلة، ويحمل عدد من المفاجآت".