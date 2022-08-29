شكرا لقرائتكم خبر عن نادين تحتضن سماعة تبث أغنية شقيقها الراحل جورج الراسي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهارت الفنانة نادين الراسى، خلال تلقيها العزاء في شقيقها الراحل الفنان جورج الراسي، واحتضنت سماعة كبيرة تبث أغنية "أنت الحب" لشقيقها جورج، وظلت تصرخ من الوجع والقهرة على شقيقها الراحل.

ولقى المغنّى اللبنانى جورج الراسى مصرعه عن عمر 39 عامًا فى حادث سير مروع، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطى بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورًا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته.

واضطرت عناصر الدفاع المدنى لاستخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين واستغرقت العملية 40 دقيقة بحسب وسائل إعلام لبنانية.

جورج الراسى مغنى لبنانى من مواليد 1982 وشقيق الفنانة نادين الراسى، بدأ الغناء بعمر 16 عاما، وصوّر أول فيديو كليب لأغنية "سهر الليل" منتصف التسعينيات.