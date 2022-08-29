شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تتعاون مع الموزع عمرو المصرى فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الشاعر عمرو المصرى مع النجمة اللبنانية نوال الزغبي في أغنية جديدة ضمن ألبومها الغنائي الذي تقف على تحضيراته خلال الفترة الحالية.

وعن تفاصيل العمل قال عمرو المصري لـ"الخليج 365": "سعيد بتجديد التعاون مع النجمة نوال الزغبي خاصة أنني أخوض بالأغنية الجديدة تجربة مختلفة حيث أشارك في توزيعها موسيقيا مع عمرو الشاذلي، بالإضافة لكتابة كلماتها، ولم نستقر على اسمها حتى الآن، بينما تولى تلحينها عمرو الشاذلي".

وتعد الأغنية الجديدة التعاون الثالث لعمرو المصري مع نوال الزغبي بعد أن قدما سابقا أغنية "صبح صبح" التي كتب كلماتها ولحنها، توزيع ومكس توما، ماستر عمر صباغ، وأغنية "الجمال لي ناسه" كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكس توما، ماستر عمر صباغ.

يذكر أن عمرو كتب للفنانين شيرين، أصالة، هيفاء وهبي،فضل شاكر، أدهم نابلسي، مدحت صالح، روان بن حسين، هيثم شاكر، داليا مبارك، مصطفى قمر، لطيفة، دومينيك حوراني، إبراهيم الحكمي، مايا دياب وغيرهم.

وأحيت مؤخرا النجمة اللبنانية نوال الزغبي حفلا غنائيا رفع شعار كامل العدد بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 30، وقدمت من خلاله عدد كبير من أغانيها منها، عينيك كدابين وهنا القاهرة وانا بالي طويل وحبيته سنين طوال وروحي ياروحي والناس العزاز والحفلة وكنت فين والليالي رجعتني تاني واللي اتمنيته.