شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك جثمان جورج الراسي من أمام منزله فى مسيرة جماهيرية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرك جثمان الفنان جورج الراسي، من أمام منزله في الاتجاه إلى كنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل في لبنان، في مسيرة جماهيرية لأسرته وكل محبيه وجمهوره وسط صياح وصراخ أهله.

ولقى المغنّى اللبنانى جورج الراسى مصرعه عن عمر 39 عامًا فى حادث سير مروع، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطى بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورًا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته.

واضطرت عناصر الدفاع المدنى لاستخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين واستغرقت العملية 40 دقيقة بحسب وسائل إعلام لبنانية.

جورج الراسى مغنى لبنانى من مواليد 1982 وشقيق الفنانة نادين الراسى، بدأ الغناء بعمر 16 عاما، وصوّر أول فيديو كليب لأغنية "سهر الليل" منتصف التسعينيات.