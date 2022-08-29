شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون تنبأوا بوفاتهم أبرزهم سمير غانم وآخرهم جورج الراسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الفنان اللبنانى جورج الراسي في الساعات الأولى من صباح السبت، إثر تعرضه لحادث سير مروع عند الحدود السورية اللبنانية عن عمر يناهز 39 عامًا، ولم يكن جورج الراسي يعلم بأن كليب أغنية "أنت الحب" التى قدمها قبل سنوات، سيكون نفس مصيره، حيث يبدأ الكليب بتعرض جورج الراسي لحادث سير بسرعة عالية ويصطدم بحاجز خرسانى، وهى نفس الطريقة التي توفى بها.

الفنان جورج الراسي ليس هو الوحيد الذى تنبأ بوفاته، فهناك عدد من الفنانين الذين توقعوا رحيلهم قبل أيام من وفاتهم، والبعض توقع مشهد نهايته بعمل أو بمرض، وهو ما سنكشفه خلال هذا التقرير.

محمود عبد العزيز

الفنان محمود عبد العزيز أو كما يلقب "بالساحر" تنبأ بوفاته وذلك عبر تغريدة نشرها قبل عدة أشهر من رحيله على موقع "تويتر" اعلن خلالها أن مسلسل "رأس الغول" سيكون أخر أعماله اعتبر وقتها جمهوره بأنه سيعلن اعتزاله ولكنه نفى قرار الاعتزال في تدوينة أخىر، لتكون هذه الرسالة لها مدلول على تنبؤه بوفاته ليصبح مسلسل "راس الغول أخر أعماله.

خالد صالح

الفنان خالد صالح من الفنانين الذين تنبأوا بوفاتهم، ففي لقاء مع الإعلامية منى الشاذلى، لف إلى أنه لا يخشى الموت خاصة وأنه في شباب خضع لعملية قلب مفتوح وتغيير شرايين، وذكر بأن الموت بيد الهل وحده، وعرض البرنامج وقتها مشهدا من مسرحة جسد فيها خالد صالح لحظة وفاته بالقلب وهو ما حدث، فقد تدهورت حالة خالد صالح بعد البرنامج بعدة أسابيع وأجرى عملية جراحية في القلب وتوفى وقتها عن عم 52 عاماً.

علاء ولى الدين

الفنان علاء ولى الدين توفى قبل أن يكمل فيلم "ألعربى تعريفة" في عام 2003، حيث توفى عن يناهز 40 عاماً، فقبل موته بثلاثة أشهر قام علاء بشراء مقبرة بمدينة نصر، واعتاد أن يذهب إليها كل يوم جمعة بصحبة أحد القراء لقراءة القرآن الكريم، بدون سبب، كما أن علاء ولي الدين كان قد اشترى من الأراضي الحجازية مسكاً معيناً خاصاً بتغسيل الموتى وأعطاه إلى شقيقه الأصغر وأوصاه باستعمال هذه الأشياء في تغسيله بعد موته، وكأنه كان يتوقع بأن موعد رحيله أقترب.

على الشريف

كشفت زوجة الفنان على الشريف عن شيء غريب في زوجها، قائلا: "كان يستعد للمشاركة في مسرحية علشان خاطر عيونك وعاد ومعه كتاب عن سيدنا الحسين وأخد يقرأ فيه حتى نام ولكنه استيقظ وطلب من زوجته وأولاده أن يظلوا بجواره لأنه يشعر انه سيموت وبعد وقت قصير في نفس اليوم قال : يا حسين مدد جايلكم يا أهل البيت، خلاص أنا في البرزخ.

أحمد خليل

ظهر الفنان الراحل أحمد خليل أمام الكاميرا للمرة الأخيرة، من خلال حكاية "حكايتي مع الزمان"، وقال خلاله "العمر مفاضلش فيه كتير"، الذي اعتبره الجمهور وكأنه كان يشعر بأن موعد رحيله ومفارقته للحياة قد أقترب.

سمير غانم

تنبأ الفنان سمير غانم، بوفاته حيث انتشر بعد وفاته تسجيل صوتي له، وهو يتنبأ خلاله بعدم حضوره شهر رمضان المقبل، حيث قال خلال التسجيل الصوتى، حاسس إن رمضان مش جي السنادي، ويارب رمضان يعدي على خير، عشان الصحة مكركبة، وربنا يعدى كورونا على خير.

عزت العلايلى

الفنان عزت العلايلى أيضًا كان يشعر بأن موعد النهاية أقترب، فكشفت الفنانة إلهام شاهين في إحدى اللقاءات التليفزيونية، أن الفنان الراحل عزت العلايلي، كان يشعر بقرب أجله، وذلك أثناء حضوره جنازة الكاتب والسيناريست وحيد حامد، الذي توفي قبله بشهر، قائلة: "قابلت الفنان عزت العلايلي في جنازة الراحل وحيد حامد، وكان يقول لي كل أصدقائي رحلوا، وردد عبارة الدور عليا اكتر من مرة".