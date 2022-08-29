شكرا لقرائتكم خبر عن إد شيران فى ورطة.. جيرانه يراقبونه لإبلاغ السلطات عنه لهذا السبب "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن هناك خلافًا بين المغنى العالمى إد شيران، مع جيرانه وسط مزاعم بأن أولئك الذين يعيشون بالقرب من عقار "شيرانفيل" الخاص به والبالغ قيمته 3.7 مليون جنيه إسترلينى، يحسبون عدد المرات التى يستخدم فيها إد شيران، مروحيته، حيث أن إد شيران، لديه مهبط للطائرات العمودية خلف منزله، وهو ما يتطلع إليه جيرانه.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، تكمن الأزمة فى أنه يُسمح للمغنى باستخدام الطائرة 28 مرة فى السنة فقط، أو يتعين عليه دفع مبلغ إضافى، وتتطلب قوانين التخطيط من مالك المروحية الحصول على إذن لأكثر من 28 استخدامًا، فى حين لاحظ جيران "إد" أنه يستخدم الطائرة اكثر من المسموح، ويخططون للإبلاغ عنه.



إد شيران

وحسب التقرير يُسمح للمروحيات بالإقلاع والهبوط فى موقع "مؤقت"، ما لم يتم استخدامها لأكثر من 28 يومًا فى أى سنة تقويمية واحدة، وفقًا لأمر التنمية العامة لتخطيط المدن والبلد لعام 1988، ويضم مقر إقامة شيران، فى سوفولك، حيث يعيش مع زوجته شيرى سيبورن، خمسة منازل وملعب كرة قدم وبستانًا ومطبخًا خارجيًا ومنطقة ترفيهية وبركة حياة برية، والتى كانت موضوع شكاوى العام الماضى.



قصر إد شيران

وإذا تجاوز شيران قاعدة الـ28 يومًا، فسيتعين عليه الحصول على إذن تخطيط بأثر رجعى، ووفقًا لمصادر فى The Sun، فإنه من دواعى القلق أن يأخذ "إد" على محمل الجد، وبحسب ما ورد يخطط جيرانه للإبلاغ عنه إذا قبضوا على المغنى وهو يتسلل فى هبوط المرة الـ29 فى أى وقت هذا العام، وقالت المصادر إنهم يسجلون فى كل مرة يهبط ويغادر.

وقال المصدر، "بعض جيران "إد" يحسبون عدد المرات التى استخدم فيها المروحية، بينما لا يبدو أنه يأخذ قسطا من الراحة عندما يتعلق الأمر بمنزله".