شكرا لقرائتكم خبر عن بيلى إيليش تفوز بجائزة أغنية العام و bts الكروى الجنوبى أفضل فريق فى MTV والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت النجمة بيلي إيليش بجائزة أغنية العام عن أغنيتها Happier Than Ever، فيما فاز هاري ستايلز بجائزة ألبوم العام عن ألبومه Harry's House، بينما فاز فريق bts الكروي الجنوبي بجائزة أفضل فريق، وذلك في حفل توزيع جائزة MTV Video Music Awards والذي أقيم في مركز برودنشيال بنيو جيرسي.

في سياق متصل تستعد الفرقة الكورية "BTS" لإقامة حفل مجاني يوم 15 من أكتوبر المقبل لجذب الأعين لمحافظة بوسان بكوريا الجنوبية المرشحة لاستضافة معرض "إكسبو 2030" بجانب السعودية وأوكرانيا وإيطاليا وروسيا، وتم تعيين الفرقة كسفراء للمعرض بسبب شهرتهم العالمية وتأثيرهم على الجمهور .

قال مسئول من شركة "Big Hit" إنه من المتوقع أن يحضر 100,000 شخص، وأكدت أن الحفل سيكون له بث مباشر حتى يتمكن المعجبون العالميون من مشاهدته.

الحفل هو أول تجمع للفريق بعد خبر انفصالهم لفترة للتركيز على أعمالهم الفردية وهذا بعد أن ظهر 7 أعضاء في فيديو وصرح RM، قائد الفرقة: "اعتقدت دائماً أن فرقة BTS مختلفين عن المجموعات الأخرى، لكن المشكلة في النظام الذى يتم التعامل به، خاصة وأنهم لا يمنحون الوقت لـ نضج أعضاء الفرق منفردين، وبالتالي تشعر الفرق في بعض الأحيان أن الفرقة فقدت اتجاهتها".