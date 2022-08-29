شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يحيى حفلاً غنائيًا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.. 11 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن برنامج مهرجان دار أوبرا الإسكندرية يحيي المطرب السوري مجد القاسم على مسرح سيد درويش حفلا غنائيا يوم 11سبتمبر المقبل ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانية القديمة والحديثة منها "بأمر الهوى ولحظة غرام وعمض عنيك وغيرها من أغانية".

مجد القاسم

قال المطرب مجد القاسم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن مصر تشهد صحوة كبيرة على كل الأصعدة وأن هناك إنجازات عظيمة تحدث والأعداء دائما لا يريدون لمصر الخير.

وأضاف مجد أن مصر تتقدم وتستقر لذلك أعداء الوطن يثيرون دائما البلبلة، وأتمنى من كل مصري شرب من مياه النيل أن يحافظ على مصر ولا يسمح أن يكون أداة بيد الأعداء لتخريب بلده.



