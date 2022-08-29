بسببها هاجموا "عدوية" وتصدر حسام حبيب التريند.. من هي الراقصة الروسية ديانا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثار الفنان حسام حبيب حالة من الجدل، بالتزامن مع تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو له، وهو يرقص مع الراقصة الروسية المثيرة للجدل ديانا.

"حسام" الذي تصدر اليوم الإثنين، تريند موقع البحث جوجل، كان قد ظهر مؤخرا في العديد من مقاطع الفيديو في مناسبات مختلفة خلال تواجه بالساحل الشمالي، قبل مشاركته بالرقص مع "ديانا"، على إيقاع أغنية "بنت السلطان".

ويعد الفيديو والصور المتداولة للفنان حسام حبيب، من الحفل الذي أقيم مساء الخميس 25 أغسطس، في العلمين الجديدة، وقام بإحيائه المطرب اللبناني راغب علامة، هو الأحدث من بين صور وفيديوهات عديدة أثارت بها الراقصة الروسية الجدل، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

"ديانا"

الراقصة الروسية، بدأت مشوارها الفني في مصر منذ 5 سنوات، ولفتت الأنظار إليها، في مطلع عام 2020، من خلال مقاطع الفيديو التي تنشرها عبر صفحتها في موقع "إنستجرام".

وكانت البداية مع تداول مقطع فيديو الزوج الذي تلقى في حفل عيد ميلاده، هدية ضخمة من زوجته، وعقب فتحها، فوجىء بالراقصة الروسية ديانا، تخرج من صندوق الهدايا، مرتدية "بدلة رقص باللون الوردي"، لتفاجئه وهي تقول: "كل سنة وأنت طيب يا جميل".

وعلق عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث قال أحدهم: "هي دي الزوجة ولا بلاش".

أحمد عدوية

في يناير 2020، تعرض المطرب الشعبي أحمد عدوية، لإنتقادات من رواد مواقع التواصل، عقب نشر الراقصة الروسية، صور ومقاطع فيديو، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها، وهي ترقص أمامه بطريقة مثيرة، في إحدى السهرات.

وظهرت ديانا، في الفيديو وهي تجلس بجوار "عدوية"، وتقول له "أيوة يا عدوية يا حبيبي".

قلعة قايتباي

في مارس 2021، أثارت الراقصة الروسية، حالة غضب واسعة، عقب نشرها صورا من جلسة تصوير مثيرة لها في صحن قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية.

وتداول المتابعون صورًا للراقصة الروسية داخل أسوار القلعة، وعلى المدافع الموجودة في صحن القلعة، وظهرت فيها بأوضاع مثيرة، أشعلت موجة من التعليقات السلبية وطالب بعضهم الجهات الأمنية بالقبض عليها واتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وقال مدير عام قلعة قايتباي في الإسكندرية، عمرو الشحات، إن الراقصة الروسية ديانا، لم يكن أحد يعرفها، ودخلت القلعة أثناء وجود ضابط الشرطة على البوابة الرئيسة ومفتش آثار تابع لقطاع الوجه البحري، وبدأت في التقاط الصور بالهاتف المحمول.

وأوضح ، أنه فور تحديد هوية الراقصة ديانا تم منعها من استكمال التصوير ومطالبتها بالابتعاد خارج أسوار القلعة، مشيراً إلى أن ما لفت انتباهه هو ملابسها وأوضاع التصوير فتم منعها على الفور، مؤكدا أنه تم تحرير مذكرة رسمية بالواقعة وأخطر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالتفاصيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

راغب علامة و تامر حسني

ديانا، قامت خلال تواجدها مؤخرا بالساحل الشمالي، بنشر مقاطع فيديو عبر صفحتها في موقع "إنستجرام" وهي ترقص أمام الفنان تامر حسني، في حفل زفاف، إلى جانب مشاركتها بالرقص مع مواطنتها الراقصة الروسية أوكسانا، في حفل الفنان راغب علامة.