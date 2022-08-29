هيفاء وهبي بـ "المايوه" في الساحل الشمالي والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بصور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيفاء في الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت "مايوه" في بعض الصور، خلال قضاء عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "جمالو، بحبك، ما كفاية بقى، يا الله الجمال، يا عمري يا عمري، حبيبي، أحلى هيوف، ملكة جمال العالم أنتي، ملكة، ست البنات، نيال البحر فيكي".

وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤخرًا، فيديو كليب أحدث أغانيها "تيجي"، على قناتها بموقع "يوتيوب".

هيفاء وهبي شاركت في مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.