نجل جورج الراسي يوجه له رسالة مؤثرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه "جو" نجل الفنان اللبناني جورج الراسي رسالة لوالده الراحل.

وتداول مقطع فيديو لـ جو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "بابا اشتقتلك قد الكون، لإن أنت بقلبي، قلبي بيموت فيه".

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح السبت 27 أغسطس، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.