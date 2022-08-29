رقص وطبول وأغاني وإطلاق نيران في جنازة جورج الراسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أقامت أسرة المطرب اللبناني الراحل جورج الراسي، اليوم الإثنين مراسم تشييع جنازة من منزل أسرته، على إيقاع أنغام أغنيته الشهيرة "أنت الحب".

وشهدت مراسم التشييع، ظهور والدته، وهي تحمل التيشيرت الأبيض، الذي كان يرتديه المطرب الراحل، خلال حادث السير المروع، الذي راح ضحيته يوم السبت الماضي، على الحدود اللبنانية السورية.

وقامت والدة المطرب الراحل، وشقيقاته المطربة نادين الراسي، وساندرا، وراشال، وشقيقه سباستيان، بالرقص مع الحاضرين بالجنازة حول النعش، على إيقاع أغنية "إنت الحب"، التي قدمها الراحل.

وصاحب خروج الجثمان، من المنزل إطلاق بعض الحاضرين طلقات الرصاص، قبل دخول والدة المطرب الراحل، وشقيقاته في حالة انهيار وبكاء شديد.

أسرة المطرب، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 42 عاما، من المقرر أن تتلقى العزاء حتى السابعة مساءً اليوم الإثنين، في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس - المنصف_جبيل.

المطرب البناني الراحل، واسمه بالكامل جورج خليل الراسي، البالغ من العمر 42 عامًا، لقي مصرعه صباح السبت الماضي، إثر حادث سير مروع على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

ومن أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: "بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، وأنا قاصد" وغيرها.