راغب علامة يبكي على رحيل جورج الراسي ويوجه رسالة قاسية للسلطات اللبنانية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب المطرب اللبناني راغب علامة عن حزنه الشديد لوفاة الفنان الشاب جورج الراسي، في حادث سير السبت 27 أغسطس الجاري، عقب عودته من إحياء حفل غنائي له في سوريا.

وقال علامة، خلال لقائه في برنامج لبناني، باكيًا، :"يعني شاب بعمر الربيع، عايش ليبسط العالم وينبسط، ويربي ابنه".

وأضاف: "الاستهتار بالبلد صار له 40 سنة، الاستهتار بالمواطن والاستهتار بالإنسان، يعني كل اللي بيصير فينا ما صارت في أي بلد بالعالم، وموقع حادث جورج موجود في كل حي، وكل منطقة، هي دولة مو سهلة".

وتابع :"المنظومة كاملة ما بتهتم بشعبها، اللي قطعت الكهرباء، اللي ما بيعرفوا يعملوا شوارع، إذا واحد بيشتغل باللحمة بيدوا يعمل شوارع، نحن لبنان أهم بلد بالعالم، أسوأ شوارع بالعالم".

وأكمل :"الله يصبر نادين وإن شاء الله تكون نفسه بالسما، وأكيد راح لمكان أفضل، ونادين بدها تتمسك بإيمانها".

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح السبت 27 أغسطس، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.