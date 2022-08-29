نرمين الفقي بإطلالة شبابية في أحدث ظهور والجمهور يعلق(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بصور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "الفقي" في الصور بإطلالة شبابية، مرتدية فستان قصير وعلقت : "صباح الخير والسعادة على الجميع يوم جديد".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي :"جميلة الجميلات، صباح الفل والياسمين، قمر، منورة يا قمر الله يحفظك، قلبي، كيوت، صباحك كله خير إن شاء الله، القمر طول عمره، القمر لما بيصغر".

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي، مسلسل "الكبير أوي 6" الذي عُرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2022.

"الكبير أوي 6" من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج، ورحمة أحمد وغيرهم.