بسبب تصريحاتها عن المرأة.. رضوى الشربيني تريند جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر اسم الإعلامية رضوى الشربيني تريند مؤشر البحث "جوجل"، عقب تصريحاتها الأخيرة على تحريض المرأة على الانفصال.

انفعلت الإعلامية رضوى الشربيني بشدة بعد تلقيها رسالة من متابعة لبرنامجها "هي وبس"، تحدثت فيه عن الانفصال وكأنه يقلل من قدر المرأة، ورفعت رضوى صوتها قائلة: "أنا منفصلة وبقولها بفخر، ومن حقي أتزوج مرة واثنين وثلاثة وأربعة لأن ده شرع ربنا، ولو زوجي لا يرضيني سأطلب منه الطلاق فورًا وأبحث عن غيره".

ورد الدكتور أستاذ العقيدة والفلسفة والمشرف العام على أروقة الأزهر الشريف عبد المنعم فؤاد، على تصريحات الإعلامية رضوى الشربيني.

وكتب "فؤاد" عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك": "هذا هزل وليس بجد.. خرجت الإعلامية الفاضلة بالأمس على الهواء لتنصح النساء المطلقات، وتقول (أوعي تقولي منفصلة فالانفصال ليس بعيب واطلقي مرة واتنين وتلاتة -حسب تعبيرها -… ) ثم تنسى ما نصحت به، وتقول بفخر:( أنا -فلانة -منفصلة ) !".

وأضاف :"هذا هزل، وليس بجد: فالانفصال مرة ليس بعيب، وقد يكون لسبب في واحد من الزوجين، وليس له علاج إلا الانفصال، مع أني لا أرجحه إلا بعد المراجعة، واستنفاد الأخذ بالأسباب جميعها، والتي بينها الشرع وبعدها: ( وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته )، لكن النصح للنساء بتكرار الزواج، والطلاق (مرة واتنين وتلاتة واربعة على -حسب قولها- ) ، وكأن الأمر طبيعي!".

وأكد المشرف على الأروقة الأزهرية أن هذا ليس بعلاج، بل دليل على الفشل المستمر الذي يحتاج للمراجعة، وليس بأمر عادي، وهو عين الخطأ، ولا يمت لقيمنا، وعرفنا، واستقرارنا بصلة، بل هو -من وجهتي - تحريض على الطلاق، ويؤدي إلى تكرار خراب البيوت، وهدم المجتمع!، ولا يصح أن تكون البرامج الإعلامية أدوات هدم للأسر".