نادين الراسي: "أخي لم يمت أخي قُتل" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة اللبنانية نادين الراسي إن شقيقها الفنان جورج الراسي قُتل بسبب الطرق.

وأضافت نادين، خلال لقائها في برنامج "et" بالعربي: "يا جوجو ما كان لازم تروح، وياريت بس هيك يعطيني رقبته خمس دقايق لأشمها، ومافيني أقله شيء".

وأضافت نادين: "لكل اللي قدملي العزاء بقوله الله لا يكسر لكم قلب، بس أنا خي ما مات، خي قُتل على طريق، المفروض ما يكون فيه "بلوك" وما في ضوء، وأخي كان نازل على بيروت لايشوف ابنه يوم السبت".

وتابعت: "بتمنى من وزير الأشغال يطلع شوية على هذه الطرقات، شبابنا كتار عم يفلو، إن شاء الله يارب تصلحوا الخطأ، خاصة مطرح ما مات جورج، لإنه يمكن الله يحرق لك قلبك متل ما حرقت لي قلبي".

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح السبت 27 أغسطس، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.