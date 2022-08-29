"يا ويلي".. نادين الراسي تغني "قلبي مات" على رحيل شقيقها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انهارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي بعد وفاة شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي، في حادث سير، عقب عودته من إحياء حفل غنائي له في سوريا.

وتداول مقطع فيديو للفنانة نادين الراسي وهي منهارة بالبكاء بعد سماعها أغنية شقيقها "قلبي مات"، كما أنها كانت تغني مع الأغنية بالبكاء والانهيار في عزاء شقيقها.

ولقى الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح السبت 27 أغسطس، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.