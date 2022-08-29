أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان حميد الشاعري جمهوره ومتابعيه بصورة تجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

وظهرت شيرين في الصورة وسط حميد وطارق مدكور ومحمود محسن.

وعلق حميد الشاعري على الصورة قائلا: "شيرين العسل وعشرة العمر طارق مدكور ومحمود محسن".

الفنانة شيرين عبدالوهاب، تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "المترو"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.

يذكر أن آخر أغاني شيرين عبدالوهاب "وبحلفلك" في ديسمبر الماضي، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، كما طرحت في رمضان 2022 أغنية دعائية بعنوان "يا معافر"