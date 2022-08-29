أبو هشيمة ودينا أيمن يثيران الشكوك حول ارتباطهما.. ونقشة التايجر للواجهة!! صورة كشفت الحقيقة

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 03:54 مساءً - تٌثير وسائل الإعلام المحلية في مصر بشكل شيه يومي، جدلًا حول مكان تواجد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وكان آخر تلك الأقاويل، عندما ظهرت طليقته النجمة ياسمين صبري، في إحدى الصور التي شاركتها عبر حسابها على «إنستجرام»، في المكان ذاته الذي كان يتواجد فيه أبو هشيمة ونشر هو الآخر لقطة على حسابه منه، لذا تكهن البعض بوجود بوادر لعودة الثنائي مرة أخرى.

ولكن الجدل لم ينته في هذه الأزمة، حيث نشر مؤخرًا طليق ياسمين صبري أحمد أبو هشيمة، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور إنستجرام، وهو في نزهة بجزيرة إبيزا الإسبانية. وتدولت حوله بعض الشكوك التي تفيد بوجود علاقة جديدة مع شخصية أخرى.

حيث تزامنت نشر تلك اللقطات مع نشر المهندسة المصرية الشهيرة دينا أيمن، بعض اللقطات لها من نفس الجزيرة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، بما يُظهر تواجدها على الجزيرة ذاتها في نفس التوقيت.

ومن آن لآخر إذا لم يكن حديث وسائل الإعلام المحلية عن عودة الثنائي أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، كان يرتبط اسم رجل الأعمال الثري بالكثير من الأسماء في الوسط الفني المصري، ولكن هذه المرة ارتبط اسمه بالمهندسة المعمارية المصرية دينا أيمن، وما زاد الشكوك حول هذا الأمر هو قيام أبو هشيمة بمتابعة حساب دينا أيمن على إنستجرام، وقيامه بعمل إعجاب على أكثر من صورة لها في الفترة الأخيرة.

من هي دينا أيمن؟

المهندسة دينا أيمن، البالغة من العمر 28 عامًا، هي إحدى الفتيات اللاتي حققن نجاحًا كبيرًا في الفترة الماضية، حيث تُعد مهندسة مصرية تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل بتخصص هندسة الكمبيوتر والبرمجيات، وهي حاصلة على درجة الماجستير في المجال ذاته، كما أنها تلقت من قبل عروضًا كثيرة للعمل بشركات عالمية رائدة في هذا المجال، لتعمل في بداية حياتها لدى شركة «إنتل» الأمريكية.

دينا أيمن التي تصف نفسها بأنها أصغر مدرس مساعد في جامعة نيوجرسي في تخصص هندسة الكمبيوتر، تعمل في الوقت الحالي مديرة برامج في شركة مايكروسوفت الأمريكية.

تحولت دينا أيمن إلى واحدة من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم اختيارها ضمن مسابقة ملكة جمال الكون، أما في أواخر العام الماضي، كان قد تم ترشيح دينا ضمن تصنيف مجلة فوربس الأمريكية، كواحدة من الشخصيات المؤثرة في شمال أمريكا في مجال التكنولوجيا برفقة نحو 10 آلاف شخص آخر، وتم اختيارها في القائمة النهائية كواحدة من أكثر الشخصيات المؤثرة تحت سن الثلاثين.

أنباء حول عودة الثنائي ياسمين صبري وأبو هشيمة:

ونشرت ياسمين صبري، في الثلث الثاني من شهر أغسطس الجاري، صورة لها أثارت جدلًا بسبب تشابه المكان الذي التُقطت لها الصورة فيه بنفس المكان الذي كان يتواجد فيه طليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، ونشر لقطة منه قبل أن تنشر ياسمين صورتها بأيام قليلة، وتساءل حينها متابعو النجمة ياسمين صبري وطليقها، هل عاد الثنائي مرة أخرى؟

ياسمين نشرت لقطات لها في عطلتها الصيفية من إحدى المناطق الشاطئية، وفي إحدى اللقطات كانت تبدو ياسمين على متن يخت فاخر وسط البحر.

وبعد نشر صورتها بوقت قليل تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لـ أحمد أبو هشيمة تبدو في المكان ذاته، ولكنه كان قد نشرها منذ أيام عبر حسابه الرسمي على «تويتر» وتحديدًا في الخامس من أغسطس الجاري، وتبدو بنفس المكان الذي ظهرت فيه ياسمين صبري.

الأمر الذي زاد من تكهنات المتابعين حول عودة الثنائي لبعضهما بعد انفصال دام لعدة شهور، عقب زواجهما لمدة سنتين، في الوقت الذي لم يكشف فيه الثنائي عن سبب الانفصال. ولكن لم يصدر أي تعليق لياسمين صبري وأبو هشيمة عن الصورتين المتداولتين ومعرفة تفاصيلهما. هل كان نشرهما في نفس التوقيت قد تم بالصدفة أم أنه أمر متعمد؟

يُذكر أن ياسمين أعلنت انفصالها رسميًا عن أبو هشيمة في الرابع من شهر مايو الماضي بعد عامين من الزواج، وأكد الملياردير المصري أن التزامه وزوجته السابقة الصمت عقب إعلان الانفصال، كان القرار «الصح»، لافتاً إلى دهشته من الشائعات التي أحيطت بأنباء الطلاق عبر السوشيال ميديا، وتدارك مؤكدًا أنه التزم الصمت لأنه لن يتمكن من “إسكات السوشيال ميديا”.

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