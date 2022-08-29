كتب امير فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 03:54 مساءً - احتفل المحامي المصري ” محمد عثمان ” زوج الفنانة المغربية ” جنات ” بعيد زواجهما الرابع في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
وتضمن المنشور صورة عائلية تجمع جنات بزوجها وإبنتيهما (جنات وجوليا) وذلك في الظهور الأول لهما بملامح واضحة على السوشيال ميديا أثناء تواجدهم بمنزلهم .
وكتب محمد عثمان في تعليقه على الصورة مهنئا جنات بذكرى عيد زواجهما : ” كل عيد جواز وانتى طيبة وفي سعادة يا أم البنات .. الزوجة الصالحة الطيبة رزق كبير ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بنات الفنانة ” جنات ” يخطفن الأنظار في الظهور الأول لهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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