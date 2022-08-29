بنات الفنانة ” جنات ” يخطفن الأنظار في الظهور الأول لهما

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 03:54 مساءً - احتفل المحامي المصري ” محمد عثمان ” زوج الفنانة المغربية ” جنات ” بعيد زواجهما الرابع في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتضمن المنشور صورة عائلية تجمع جنات بزوجها وإبنتيهما (جنات وجوليا) وذلك في الظهور الأول لهما بملامح واضحة على السوشيال ميديا أثناء تواجدهم بمنزلهم .

وكتب محمد عثمان في تعليقه على الصورة مهنئا جنات بذكرى عيد زواجهما : ” كل عيد جواز وانتى طيبة وفي سعادة يا أم البنات .. الزوجة الصالحة الطيبة رزق كبير ” .