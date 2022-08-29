شاهدوا “جو” نجل جورج الراسي يوجه رسالة مؤثرة لوالده بعد أيام من وفاته.. نُسخة منه | فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 02:55 مساءً - تربط الفنان الشاب جورج الراسي، علاقة حب وطيدة بينه وبين فلذة كبده ابنه “جو”، حيث كان دائمًا يتحدث عنه في مقابلاته التلفزيونية وأن نجله جو سبب في تغيير حياته.

وأعاد عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو مؤثر لنجل المطرب الراحل جورج الراسي يتحدث فيه لوالده قبل أيام من وفاته.

وفى الفيديو ظهر نجل جورج الراسى “جو”، وهو يتحدث لوالده في الهاتف ويعبر عن اشتياقه له قائلاً: “بابا اشتقتلك قد الكون أنت بقلبى وهاتفضل في قلبى، أنا قلبي بموت فيك”، ليرد عليه جورج: “بعيد الشر عنك حبيبى”.

جورج الراسي؛ هو مغني شاب من مواليد لبنان 1982 وشقيق الفنانة نادين الراسي، بدأ الغناء بعمر 16 عاما، حيث قام بتصوير أول فيديو كليب لأغنية “سهر الليل” في منتصف التسعينيات.

وفاة جورج الراسي:

وتوفي الفنان اللبناني جورج الراسي، في 27 أغسطس عن عمر ناهز الـ39 عامًا في حادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الامن العام، حيث توجه عناصر الدفاع المدني إلى مكان الحادث.

ووفقا قناة onetvlebanon اللبنانية، فإن الفنان جورج الراسي دخل الأراضى اللبنانية فور إنهاء حفلة له في سوريا عند الخامسة فجرًا، وقبل وصوله الى حاجز الجيش اللبناني عند نقطة المصنع، ارتطمت سيارته بفاصل أسمنتي تم وضعه لفصل الطريق نحو مسارين، الأول للسيارات والثاني للشاحنات.

واضطرت عناصر الدفاع المدني لإستخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين واستغرقت العملية 40 دقيقة بحسب وسائل الإعلام اللبنانية.

تصريحات نادين الراسي:

وأطلقت الفنانة اللبنانية نادين الراسي العديد من الاتهامات والتصريحات الغاضبة في عزاء شقيقها جورج الراسي ظهر اليوم في إحدى كنائس مقاطعة جبيل.

وظهرت نادين الراسي برفقة أسرتها وقد سيطر عليهم الغضب والحزن بعد رحيل شقيقها بسبب حادث الطريق الذي أودى بحياته ورفيقته زينة الرافعي، نتيجة تواجد حاجز أسمنتي في منتصف الطريق وغياب الإضاءة عنه.

وقالت نادين الراسي في تصريحاتها لوسائل الإعلام، إن شقيقها كان سائقا جيدا، ويعلم جيدا أصول القيادة ولكن بماذا ستفيده مهاراته في طريق معتم لا توجد به أية إشارات أو وسائل إضاءة تحميه من الصدام بمثل هذا الحاجز الإسمنتي.

وكشفت نادين الراسي السبب الحقيقي لوفاة شقيقها جورج الراسي، وهو اصطدام سيارته بالحاجز الإسمنتي ما تسبب في انفجار موتور السيارة موضحة:” ضرب الموتور.. طقله رقبته “.

وأطلقت نادين الراسي العديد من التهديدات لمسئولي حكومة بلدها خاصة وزير الأشغال قائلة:” بقلوا لوزير الأشغال.. أنا بعرف وين الطريق.. إذا ما هتصلح ولا تحطوا فوقه لجورج تمثال وتقولوا يا فنان نحنا قتلناك ..لو ما عملت هذا الشيء هيحترق قلبك على ابنك”.

وظهر على نادين الراسي حالة من الصدمة حيث كان تلطم وتتحسر علة فقدان شقيقها، في الوقت الذي حرص أصدقائها علي تهدئتها.

وقررت أسرة جورج الراسي تشييع جنازته بعد ظهر اليوم الاثنين في الساعة الثالثة بكنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل، فيما تلقت الأسرة العزاء أمس الأحد من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السابعة مساء، ومقرر إقامة يوم ثانى للعزاء اليوم الاثنين من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف.

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