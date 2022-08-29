مشهد مؤلم .. انهيار نادين الراسي بعد سماعها صوت شقيقها جورج الراسي في العزاء

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 02:55 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة ” نادين الراسي ” من عزاء شقيقها الفنان ” جورج الراسي ” الذي أقيم يوم أمس الأحد بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس بمدينة جبيل .

وظهرت نادين الراسي في الفيديو في مشهد مؤلم ومؤثر وهي في حالة انهيار وتبكي وتصرخ بحرقة أثناء احتضانها لمكبر صوت واستماعها لأغنية (إنت الحب) بصوت شقيقها الراحل جورج الراسي .

وكانت نادين الراسي قد خرجت بتصريحات لوسائل إعلام لبنانية خلال العزاء حملت من خلالها الدولة والمسئولين في لبنان وخاصة وزير الأشغال مسئولية وفاة شقيقها في حادث سير راح ضحيته ومنسقة أعماله ” زينة المرعبي ” .

حيث اصطدمت سيارة جورج الراسي بحاجز في منتصف الطريق عند الحدود السورية اللبنانية أثناء عودته من سوريا عقب إحياؤه لحفل هناك في ظل عدم وجود إنارة أو إرشادت تحذر من وجود هذا الحاجز .