بلقيس تعلن تصالحها مع أحد أفراد عائلتها .. ما علاقة جورج الراسي ؟

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 02:55 مساءً - أعربت الفنانة ” بلقيس ” في تصريحات لها لبرنامج (ET بالعربي) عن أسفها وحزنها لوفاة الفنان اللبناني ” جورج الراسي ” نتيجة تعرضه لحادث سير مروع فجر يوم السبت الماضي .

فقالت بلقيس في تعليقها على هذا الخبر : ” اليوم صحيت اتكدرت جدا لما شفت الخبر وقلبي مع نادين الراسي، أتمنى إن الله يعطيها القوة والصبر على التحمل لإنه موضوع مو سهل ” .

وتابعت : ” والأصعب إنه الاستوري تبعه في الانستجرام كان قبله بكام ساعة حفلته اللي كانت في سوريا ومن بعدها هذا الشخص مو موجود ” .

وأشارت بلقيس إلى أن تأثرها بوفاة جورج الراسي دفعها إلى التصالح مع شخص من أفراد عائلتها وتجاوز الخلاف بينهما .

وعلقت على ذلك قائلة : ” أنا صراحة اليوم كان فيه خلاف بيني وبين شخص من الأهل أنا والله العظيم كتبتله يا أخي ما يسوى، الدنيا تافهة .. شخص عمره 40 سنة اتوفى وراح بغمضة عين عشان حادث سيارة ” .

وتوفي جورج الراسي في حادث سير بعد اصطدام سيارته بحاجز خرساني عند الحدود السورية اللبنانية أثناء عودته من سوريا عقب إحياء حفل غنائي هناك .. وكان برفقته في السيارة ” زينة المرعبي ” منسقة أعماله والتي توفيت هي الأخرى .