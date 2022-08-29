كتب امير فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 02:55 مساءً - شارك الفنان المغربي ” عبد الفتاح الجريني ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بصورتين برفقة زوجته الفنانة ” جميلة البدوي ” في الظهور الأول لهما بعد احتفالهما بزواجهما منذ أيام .
وظهر عبد الفتاح الجريني وزوجته في الصور أثناء تواجدهما في أسبانيا لقضاء شهر العسل وهما يأكلان الدلاح المغربي (البطيخ) من أمام عربة لبيعه .
وكتب عبد الفتاح المغربي في تعليقه على الصور : ” في إطار تشجيع المنتج الوطني المغربي، في طريقنا لقينا فاكهتي المفضلة الدلاح ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لعبد الفتاح الجريني وزوجته من شهر العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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