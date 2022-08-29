أول ظهور لعبد الفتاح الجريني وزوجته من شهر العسل

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 02:55 مساءً - شارك الفنان المغربي ” عبد الفتاح الجريني ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بصورتين برفقة زوجته الفنانة ” جميلة البدوي ” في الظهور الأول لهما بعد احتفالهما بزواجهما منذ أيام .

وظهر عبد الفتاح الجريني وزوجته في الصور أثناء تواجدهما في أسبانيا لقضاء شهر العسل وهما يأكلان الدلاح المغربي (البطيخ) من أمام عربة لبيعه .

وكتب عبد الفتاح المغربي في تعليقه على الصور : ” في إطار تشجيع المنتج الوطني المغربي، في طريقنا لقينا فاكهتي المفضلة الدلاح ” .