شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. لاعب عربي يقترب من الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن أحد اللاعبين ذو أصل عربي، يقترب من الانضمام إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتي ستنتهي بنهاية شهر أغسطس الجاري.

يوفنتوس يراقب لاعب عربي الأصل

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن هوية اللاعب الذي يراقبه نادي يوفنتوس الإيطالي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يوفنتوس يستهدف ضم أمين جويري

يوفنتوس يرغب في تدعيم خط هجومه خلال الميركاتو الجاري، وحاول ضم ممفيس ديباي مهاجم برشلونة ولكن الصفقة لم تتم.

واوضحت الصحيفة أن يوفنتوس يراقب مهاجم عربي الأصل من الجزائر، ويلعب في الدوري الفرنسي ويلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، وهو أمين جويري، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن جويري انضم إلى صفوف نيس منذ عام 2020، قادمًا من أولمبيك ليون، ويمثل منتخب فرنسا للشباب منذ عام 2019.

وحسبما ذكرت صحيفة "ليكيب"، فإن صفقة جويري ستكلف خزائن يوفنتوس مبلغ سيصل إلى 30 مليون يورو، مؤكدة أن فريق السيدة العجوز الخيار الأول أمامه هو ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.