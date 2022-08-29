راقصه روسية ومديرة أعمال شيرين السابقة السبب.. حسام حبيب يتصدر تريند جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدر الفنان حسام حبيب، تريند موقع البحث جوجل، بالتزامن مع تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو له وهو يرقص مع الراقصة الروسية المثيرة للجدل ديانا.

الفنان حسام حبيب، كان قد شارك بالغناء في الحفل الذي أقيم مساء الخميس 25 أغسطس، في العلمين الجديدة، وقام بإحيائه المطرب اللبناني راغب علامة، والفنان محمد نور.

وقدم حسام، في الحفل، أغنية "هنعيش"، قبل تداول صور ومقاطع فيديو، ظهر خلالها بجوار المنتجة سارة الطباخ "مديرة الأعمال السابقة لطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب"، إلى جانب مشاركته بالرقص مع الراقصة الروسية ديانا، على أنغام أغنية "بنت السلطان".

وشهد الحفل نفسه ظهور الراقصة ديانا، ومواطنتها الروسية أوكسانا على المسرح لتقديم وصلة رقص على أغنيات راغب علامة.

غاب الفرح

من ناحية أخرى ، كشف المستشار ياسر قنطوش "محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب"، في تصريح لـ"الخليج 365"، عن تقدمه أمس الأحد، ببلاغ للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد طليقها الفنان حسام حبيب، وذلك بعد اتهامه لها بالاستيلاء على أغاني ألبومه الجديد، ومنها أغنية "غاب الفرح".

وقال ياسر قنطوش في البلاغ: الشاكية والمشكو في حقه كانت تربطهما علاقة زواج شرعي وأثناء تلك العلاقة طلب المشكو في حقه أن يكون هو من يتفاوض نيابة عن الشاكية في جميع أعمالها الفنية من اختيار كلمات الأغاني، والتلحين وعمل إجراءات التنازل عن تلك الأغاني لصالح الشاكية من مؤلفيها، وعندما يقع اختيار الشاكية على أغنية معينة يقوم المشكو في حقه بالتفاوض مع مؤلف الكلمات والملحن على أتعابه مقابل التنازل لصالح الشاكية فكانت تصدر شيكات من حسابها الشخصي، لصالح المؤلفيين والملحنين في المقابل أن يتم التنازل لصالحها عن تلك الكلمات والألحان، ونشبت خلافات بين الشاكية والمشكو في حقه أدت إلى الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية.

وتابع البلاغ "من ضمن الأغاني التي استولى عليها وقام بنقل ملكيتها له رغم قيام الشاكية بسداد قيمة الكلمات والألحان من أموالها الخاصة، أغنية "غاب الفرح" من كلمات إبراهيم علي وألحان أحمد يوسف، وأغنية "أنا انطفيت" كلمات إبراهيم علي وألحان نديم جمال، وأغنية "مين غيره" من كلمات محد حسن وألحان محمد حمزة، وأغنية "عدى الكل" من كلمات أحمد محمد، وأغنية حبيبي فين ألحان عبد العزيز محمد الشافعي، وأغنية "كنت فين" من كلمات محمد عاطف وألحان محمد إبراهيم.

وطالب ياسر قنطوش في نهاية البلاغ: نلتمس من سيادتكم بعد التفضل بالإطلاع على ذلك البلاغ، صدور أمركم بإتخاذ اللازم قانونا نحو ما ورد بذلك البلاغ وتحقيق الواقعة تحقيقاً قضائيًا، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء علي أموال الشاكية.

ومن جانبه أعلن حسام حبيب، عن تقديم محاميه جميل سعيد، بلاغا للنائب العام ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب، بتهمة التعدي على حقوقه في أغنية "غاب الفرح"، ردا على تقديمها مقاطع من الأغنية وإعلانها أحقيتها بها