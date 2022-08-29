لهذا السبب.. نوال الزغبي تلغي متابعة شيرين عبدالوهاب على تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال استضافتها في أحد البرامج اللبنانية إنها قد ألغت متابعتها للفنانة شيرين عبد الوهاب على موقع تويتر.

وأضافت نوال: "كنت على تواصل بشكل دائم مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وكنت أنصحها بعدة أشياء التي كنت أفعلها لنفسي، ولكن فقدت التواصل معها هاتفيًا ولا أعلم إذا ما كان زواجها من حسام حبيب السبب أم لا".

وتابعت: "قمت بإلغاء متابعة شيرين عبدالوهاب عبر موقع التواصل الاجتماعي لأنها غير متفاعلة على حسابها، كما أنني علمت أنها لا تقوم بإدارة هذا الحساب بشكل شخصي، ولكن هناك من يقوم بمساعدتها في ذلك، فقد كنت أقوم بكتابة بعض التغريدات لها ولا يوجد أي تفاعل أو تعليق عليها".

ومن ناحية أخرى افتتحت المطربة اللبنانية نوال الزغبي حفلها في الدورة الثلاثين من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، يوم 25 أغسطس الجاري، بأغنيتي بيلبقلك وما أندم عليك، وسط تفاعل الجمهور، وبعدها قدمت أغنية ناسيني ليه.

وطرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث أغاني النجمة اللبنانية نوال الزغبي، فيديو كليب "حفلة" حصرياً عبر قناة الشركة على اليوتيوب، ويُعد هذا التعاون الرابع بين الطرفين.